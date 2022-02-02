Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Государственный долг США впервые превысил уровень в $30 трлн. Об этом 1 февраля сообщает Минфин США.

Доллары США Дарья Антонова © ИА REGNUM

В графе «совокупный государственный долг» опубликованного американским финансовым ведомством документа фигурирует сумма в $30,012 трлн, что является новым рекордным показателем госдолга США за всё время его существования.

The New York Times отмечает, что обнародованный уровень госдолга оказался достигнут на несколько лет раньше, чем ожидалось, из-за триллионных расходов страны на борьбу с пандемией и её последствиями.

Напомним, только на расширенные пособия по безработице, финансовую поддержку малого бизнеса и другие стимулирующие выплаты из госбюджета было направлено $5 трлн. Продолжение пандемии вынуждает правительство США брать новые займы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден подписал законопроект о новом увеличении лимита государственного долга страны ещё на $2,5 трлн — до $31,4 трлн.

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