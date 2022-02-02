Сантьяго, , 03:45 — REGNUM Недавно избранный президент Чили Габриэль Борич 1 февраля обнародовал состав нового правительства страны на своей странице в Twitter.

Флаг Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В число назначенных лиц вошла Лус Видаль Уирикео, которая в течение 15 лет была домработницей. Профсоюз домработников Чили, которым она ранее руководила, поприветствовал решение Борича.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января чилийский президент представил новое правительство республики. Борич заявил чиновникам, что они должны «больше слушать, чем говорить».

Читайте ранее в этом сюжете: Борич призвал новый кабинет министров Чили “больше слушать, чем говорить”