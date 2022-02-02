Сантьяго, 2 февраля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Недавно избранный президент Чили Габриэль Борич 1 февраля обнародовал состав нового правительства страны на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Чили

В число назначенных лиц вошла Лус Видаль Уирикео, которая в течение 15 лет была домработницей. Профсоюз домработников Чили, которым она ранее руководила, поприветствовал решение Борича.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января чилийский президент представил новое правительство республики. Борич заявил чиновникам, что они должны «больше слушать, чем говорить».