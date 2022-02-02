Вирджиния, США, 2 февраля 2022, 03:43 — REGNUM Двое сотрудников полиции скончались от ранений, полученных в результате стрельбы на территории колледжа в американском штате Вирджиния. Об этом 2 февраля сообщило издание Washington Post.
Уточняется, что полицейские были убиты днём 1 февраля во время стрельбы в одном из учебных корпусов колледжа в городе Бриджуотер. Отмечается, что сотрудники полиции были близкими друзьями.
Как сообщил губернатор штата Гленн Янгкин, подозреваемый в стрельбе задержан, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в колледже в американском штате Вирджиния.
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