Вирджиния, США, 2 февраля, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции скончались от ранений, полученных в результате стрельбы на территории колледжа в американском штате Вирджиния. Об этом 2 февраля сообщило издание Washington Post.

Lisa Roe Стрельба

Уточняется, что полицейские были убиты днём 1 февраля во время стрельбы в одном из учебных корпусов колледжа в городе Бриджуотер. Отмечается, что сотрудники полиции были близкими друзьями.

Как сообщил губернатор штата Гленн Янгкин, подозреваемый в стрельбе задержан, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в колледже в американском штате Вирджиния.