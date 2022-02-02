Сантьяго, , 03:41 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 22 192 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 2 190 561. Ведомство уточняет, что за минувшие сутки заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике выросла на 21,12%. Это один из наиболее высоких показателей за все время пандемии. При этом за прошедшие две недели общий прирост числа зараженных оценивается в 233%.

Также за минувшие сутки на чилийской территории скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умерли 39 733 человека.