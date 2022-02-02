Саратов, 2 февраля 2022, 03:37 — REGNUM Арбитраж Саратовской области прекратил производство по банкротному делу, начатому налоговым органом в отношении ООО «Саратовский завод газовой арматуры». Определение судьи по делу может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Судья Сайдуллин также прекратил производство по заявлению ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» об утверждении арбитражного управляющего. О причинах завершения дела не сообщалось.
Напомним, спор с налоговым органом слушался с августа 2021 года. Основанием послужил долг в размере 1,2 млн рублей.
Справка: предприятие работает на рынке производства оборудования с 2017 года. В октябре 2021 года у ООО произошли рокировки в составе собственников.