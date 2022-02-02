Саратов, , 03:37 — REGNUM Арбитраж Саратовской области прекратил производство по банкротному делу, начатому налоговым органом в отношении ООО «Саратовский завод газовой арматуры». Определение судьи по делу может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Mike Cohen

Судья Сайдуллин также прекратил производство по заявлению ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» об утверждении арбитражного управляющего. О причинах завершения дела не сообщалось.

Напомним, спор с налоговым органом слушался с августа 2021 года. Основанием послужил долг в размере 1,2 млн рублей.