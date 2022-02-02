Тбилиси, 2 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Грузинскому парламенту 1 февраля, наконец, удалось принять резолюцию «О возможной военной эскалации на Украине», сообщает parliament.ge.

Parliament.ge На заседании грузинского парламента

За принятие резолюции проголосовало 74 депутата от правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиционные депутаты бойкотировали голосование, выражая протест против того, что в тексте резолюции Россия не была названа «страной-агрессором».

Согласно резолюции, парламент Грузии выражает глубокую озабоченность в связи с возможной военной эскалацией на Украине и осуждает любые намерения, направленные против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что представляет новую угрозу не только для Украины, но и для регионального мира и безопасности.

В документе также отмечается, что парламент Грузии призывает грузинское правительство, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в недопущение войны на Украине.

Представители «Грузинской мечты» заявили, что отказ оппозиции поддержать резолюцию является отговорками и политическим манипулированием.

Большинство же оппозиционных депутатов потребовали от инициаторов проекта резолюции четко указать Российскую Федерацию в её тексте. Они заявили, что резолюция получит поддержку только в этом случае и тогда не останется лишь однопартийным документом правящей команды.

Ряд оппозиционных депутатов выступил с резкими антироссийскими заявлениями.

«Противостояние, в которое мы уже давно вступили, происходит между свободным миром и Россией. Здесь нет промежуточных позиций. Ты либо хочешь быть членом свободного мира и готов бороться за это до конца. Или ты не хочешь свободы, а хочешь подождать и посмотреть: побеждает ли зло? Тогда даже не нужно обманывать себя и людей, что ты на стороне свободы. Поэтому вы и не стоите на этой стороне. Если бы вы были на стороне свободы, как вы смеете сегодня, когда Россия душит нашего стратегического союзника, братский народ, который борется за свою свободу, вносить в парламент Грузии резолюцию, в которой ничего не говорится о нарушителе?», — сказала Саломе Самадашвили из фракции «Лело — Партнёрство для Грузии».

«Я хотел бы еще раз призвать парламент набраться мужества и назвать агрессора агрессором. Потому что это в наших национальных интересах. Не в наших национальных интересах закрывать глаза на то, что происходит у границ нашего ближайшего друга, и закрывать глаза на то, что Россия продолжает свою агрессивную политику. Если мы не скажем, что источником эскалации и напряжённости является Российская Федерация, мы повторим то же самое сообщение, что и официальная российская пропаганда», — заявил председатель этой фракции Бадри Джапаридзе.

«Сегодня парламентское большинство провело полную люстрацию в зале парламента. Всё было очень обдуманно, и у этого есть только одно название — это особое льстивое и кокетливое отношение к России со стороны «Грузинской мечты». Вы не смеете включать Российскую Федерацию в качестве агрессора в резолюцию, когда единственным требованием всей оппозиции было то, чтобы мы приняли совместную резолюцию, вместе поехали в Украину, сели вместе и обсудили угрозы, которые были необходимы», — сказала председатель фракции «Единое национальное движение» — Объединенная оппозиция» Хатия Деканоидзе.