Петропавловск-Камчатский, , 03:24 — REGNUM Региональный режим ЧС снят 2 февраля на Камчатке после пожара на котельной в Алеутском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Холод Иван Шилов © ИА REGNUM

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Теплоснабжение села Никольского удалось восстановить.

Пожар на котельной произошёл 24 января. Часть жителей села оставалась без тепла. Температуру в квартирах и домах поддерживали с помощью электрических обогревателей. Затем в село была доставлена морем мобильная котельная.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке к берегам острова Беринга вечером 26 января прибыло судно «Калас», которое доставило в Алеутский район мобильную котельную.