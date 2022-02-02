Мадрид, , 03:19 — REGNUM Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Испании увеличилось за сутки на 77 873 и достигло значения 10 039 126. Об этом 1 февраля сообщило на своем сайте испанское министерство здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, за 24 часа в королевстве подтвердили 408 летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Испании по указанной причине скончались 93 633 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января власти испанских регионов Каталония и Кантабрия объявили об отмене комендантского часа и ковид-сертификаты на своей территории.

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