Казань, 2 февраля, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Один из крупнейших многопрофильных строительных холдингов Татарии — АО «Камгэсэнергострой» получил иск о несостоятельности. Основанием для обращения налогового органа в суд стала многомиллионная задолженность. Претензии пока арбитраж республики к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Ken Teegardin Банкротство

Иск от управления Федеральной налоговой службы по РТ поступил в суд 1 февраля 2022 года. Сумма заявленного долга составляет 37 807 889,85 рубля.

Это далеко не первая попытка признать банкротом актив, отметившийся на многих крупных стройках региона. При этом не все дела на сегодня прекращены. Так, в конце октября 2021 года московское ООО «Специализированная юридическая компания «Финансы право бухучет», заявив долг на более 9 млн рублей, подало соответствующий иск. К тому моменту суд уже разбирал претензии ряда кредиторов. Так, например, 10 февраля 2022 года планируется заслушать заявление от АО «Челябинский радиозавод «Полет».

В ЕГРЮЛ АО «Камгэсэнергострой» зарегистрировано в августе 2001 года. Фирма прописана в Набережных Челнах, ею руководит Ильнар Гильфанов. Численность работников — более 150 человек. На осень 2020 года основным акционером компании было АО «Холдинговая компания «Ак Барс».