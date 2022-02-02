Бисау, 2 февраля, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Не менее шести человек погибли в результате попытки военного переворота в Гвинее-Бисау, 1 февраля сообщило агентство Lusa со ссылкой на свои источники.

Гильзы

Вместе с тем ранее Lusa распространило информацию о том, что в ходе мятежа в республике пострадали четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало объявил в социальных сетях о том, что ситуация в стране после попытки государственного переворота находится под контролем правительства.