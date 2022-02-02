Москва, , 02:58 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны России к ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз»). С последнего была взыскана неустойка по госконтракту, но вместо почти 46 млн рублей суд взыскал 2,7 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Неустойка взыскана по госконтракту от июля 2019 года. Ответчику предстоит выплатить 2 709 050,46 рубля, а также внести в бюджет государственную пошлину — 36 545 рублей.

Напомним, дело слушалось с конца июля 2021 года. Изначально в карточке дела фигурировала сумма 45 938 512,73 рубля. В качестве третьего лица в спор было приглашено АО «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры».

Компания-ответчик занимается разработкой зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. Это не первый судебный спор между сторонами. Например, в конце декабря 2021 года министерство потребовало взыскания 526 905 рублей, а на 2 февраля назначено заседание по спору на 737 086,3 рубля.