Москва, 2 февраля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны России к ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз»). С последнего была взыскана неустойка по госконтракту, но вместо почти 46 млн рублей суд взыскал 2,7 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Неустойка взыскана по госконтракту от июля 2019 года. Ответчику предстоит выплатить 2 709 050,46 рубля, а также внести в бюджет государственную пошлину — 36 545 рублей.

Напомним, дело слушалось с конца июля 2021 года. Изначально в карточке дела фигурировала сумма 45 938 512,73 рубля. В качестве третьего лица в спор было приглашено АО «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры».

Компания-ответчик занимается разработкой зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. Это не первый судебный спор между сторонами. Например, в конце декабря 2021 года министерство потребовало взыскания 526 905 рублей, а на 2 февраля назначено заседание по спору на 737 086,3 рубля.