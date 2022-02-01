Анадырь, 2 февраля, 2022, 02:55 — ИА Регнум. В Анадыре 2 февраля, после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, прошла эвакуация в торговом центре «Новомариинский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

Пресс-служба правительства Чукотки Эвакуация в Анадыре

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В 7:34 на электронную почту Управления ФСБ по Чукотскому автономному округу поступило сообщение о «минировании» ТЦ. На место выехала оперативная группа — сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, кинологи, а также медики. Было эвакуировано 20 человек — работники торгового центра. По итогам обследования центра информация об угрозе не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае 1 февраля пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки с краевом центре из-за сообщения о минировании. Его прислал неизвестный на электронную почту регионального управления МЧС.