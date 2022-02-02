Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Тошнота, боль в животе и потеря аппетита могут быть признаками заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 1 февраля сообщил врач из США Билл Адмайр в беседе с WPMI-TV.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как уточнил специалист, в исследованиях медицинской группы были несколько пациентов, у которых был выявлен «Омикрон» и при этом у них наблюдались симптомы, больше характерные для расстройств желудочно-кишечного тракта.

По словам Адмайра, у пациентов, которые часто болеют желудочно-кишечными заболеваниями, при заражении «Омикроном» начинают обострятся болезни и появляется больше симптомов. Специалист дал совет в случае появления проблем с желудочно-кишечным трактом, носить маску, свести все контакты к минимуму и как можно скорее обратиться к врачу.

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