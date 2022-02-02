Тбилиси, , 03:08 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в «Фейсбуке» 1 февраля подверг разгромной критике мэра Тбилиси Каху Каладзе и его команду.

Каха Каладзе Мельников Александр

Экс-президент при этом не стеснялся в выражениях.

«Проезд для населения столицы увеличился с 50 тетри до 1 лари (33 цента). Для Каладзе и банды других «шнырей», которые параллельно приобрели для себя новый автопарк, жаловаться на это просто смешно», — заявил Саакашвили.

Саакашвили считает, что чиновники не в состоянии понять интересы простых людей. «Они никогда не сообразят, что значит платить дополнительные 100 лари ($ 33) за проезд. Только речь идёт о тех семьях, которые на эти деньги хотели купить для себя дешёвое электроотпление, чтобы вместе со своими маленькими детьми не угореть от от газовых плит», — заявил бывший президент.

Саакашвили обвинил Каладзе в воровстве и в работе в российских интересах. «Не случайно самопровозглашенный мэр столицы один в один повторяет мессиджи русских, особенно в отношении меня. Ворюга в 2014 году утверждал, что Виктор Янукович победит, а сейчас убеждён в том, что теперь Россия победит Украину и затем нападёт на Грузию. Тогда он публично предложит себя через «воров в законе» заместо царя, и с его коротким умом он думает, что никто этого не заметит», — написал Саакашвили.

Бывший президент обвинил мэра в разбазаривании бюджетных средств. «В это же время 70 миллионов спустили только на автобусы, несколько миллионов на новые автомобили и у кого это возьмут, как не у на 80% обедневшего населения», — сказал бывший президент.