Петропавловск-Камчатский, 2 февраля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Из-за мощного снежного циклона, который обрушился на Камчатку 2 февраля, в школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия во вторую смену, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии краевой столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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Также не будут принимать детей 2 февраля учреждения дополнительного образования.

В Петропавловске-Камчатском идет мокрый снег. Спецтехника приступила к расчистке дорог.

В мэрии уточнили, что общественный транспорт работает по расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске продолжают убирать снег с улиц и дорог — уже вывезено более 150 тыс. кубометров.