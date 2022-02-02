Петропавловск-Камчатский, 2 февраля 2022, 02:40 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском из-за неблагоприятных погодных условий — мокрого снега, порывистого ветра и метели — в школах отменили занятия для второй смены. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба администрации города.
Занятия также отменены и во всех учреждениях дополнительного образования.
Как сообщало ИА REGNUM, на погоду Камчатки продолжает оказывать влияние циклон — снег и сильный ветер задерживаются в районах края до 2 февраля.
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