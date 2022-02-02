Петропавловск-Камчатский, , 02:40 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском из-за неблагоприятных погодных условий — мокрого снега, порывистого ветра и метели — в школах отменили занятия для второй смены. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба администрации города.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского «В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 2 февраля, занятия второй смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены».

Занятия также отменены и во всех учреждениях дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, на погоду Камчатки продолжает оказывать влияние циклон — снег и сильный ветер задерживаются в районах края до 2 февраля.

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