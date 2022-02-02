Душанбе, 2 февраля 2022, 02:24 — REGNUM На российскую военную базу в Таджикистане поступила партия из 12 современных комплексов связи. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.
В состав высокомобильного комплекса входит подвижная станция спутниковой связи Р-441-ОВ, предназначенная для организации дальней помехозащищённой многоканальной радиосвязи и оповещения с использованием спутниковых ретрансляторов.
Связисты российской базы также получили цифровой комплекс связи П-240И «Переселенец», с помощью которого организуются коммуникации в полевых условиях между пунктами управления на дальности не менее 40 километров. Оснащение подразделений связи пополнили командно-штабные машины Р-149АКШ-1 и подвижные цифровые радиорелейные станции связи Р-419Л.
Как сообщало ИА REGNUM, на горных полигонах 201-й российской военной базы в Таджикистане прошли учения, в которых принимали участие более тысячи военнослужащих.
Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане начались учения с участием военнослужащих России