Душанбе, 2 февраля, 2022, 02:24 — ИА Регнум. На российскую военную базу в Таджикистане поступила партия из 12 современных комплексов связи. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цифровая радиорелейная станция Р-419Л1 и радиорелейная станция Р-431АМ

В состав высокомобильного комплекса входит подвижная станция спутниковой связи Р-441-ОВ, предназначенная для организации дальней помехозащищённой многоканальной радиосвязи и оповещения с использованием спутниковых ретрансляторов.

пресс-служба ЦВО «Станция имеет более чёткий и надёжный защищённый сигнал, превосходящий сигналы станций ранних модификаций в десять раз, и позволяет быстро развернуть цифровые сети широкополосного беспроводного доступа в любых физико-географических условиях Центрально-Азиатского региона».

Связисты российской базы также получили цифровой комплекс связи П-240И «Переселенец», с помощью которого организуются коммуникации в полевых условиях между пунктами управления на дальности не менее 40 километров. Оснащение подразделений связи пополнили командно-штабные машины Р-149АКШ-1 и подвижные цифровые радиорелейные станции связи Р-419Л.

Как сообщало ИА REGNUM, на горных полигонах 201-й российской военной базы в Таджикистане прошли учения, в которых принимали участие более тысячи военнослужащих.