Джакарта, 2 февраля, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали сейсмологи на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 86 километрах к северо-востоку от района Барат-Дайа. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 131 километр под морским дном. По предварительным данным, пострадавших в результате землетрясения не было. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля у побережья Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его очаг находился в 321 километре от города Дили на глубине 120 километров. Сведений о пострадавших не поступало.