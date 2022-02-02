Бисау, , 02:16 — REGNUM Ситуация в Гвинеи-Бисау, где группа военных попыталась осуществить государственный переворот, находится под контролем правительства. Об этом 1 февраля сообщил на своей странице в Twitter президент республики Умару Сисоку Эмбало.

Умару Сисоку Эмбало (сс) Vice-Presidência da República

Глава государства также отметил, что «чувствует себя хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило о попытке военного мятежа в Гвинее-Бисау и напомнило его участникам об ответственности за неприкосновенность президента страны.

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