Бисау, 2 февраля, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Ситуация в Гвинеи-Бисау, где группа военных попыталась осуществить государственный переворот, находится под контролем правительства. Об этом 1 февраля сообщил на своей странице в Twitter президент республики Умару Сисоку Эмбало.

(сс) Vice-Presidência da República Умару Сисоку Эмбало

Глава государства также отметил, что «чувствует себя хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило о попытке военного мятежа в Гвинее-Бисау и напомнило его участникам об ответственности за неприкосновенность президента страны.