Тегеран, , 08:39 — REGNUM 1 февраля посол Исламской Республики Иран в Пакистане заявил, что Исламская революция «потрясла тело колониализма и открыла окно надежды для всех мусульман, угнетенных и борцов за свободу во всем мире». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хомейни

Мохаммад Али Хоссейни в послании по случаю годовщины победы Исламской революции Ирана заявил, что наступление благословенных десяти дней Фаджра (рассвета) и 43-й годовщины славной победы революции напоминает о ценном и пророческом руководстве ее основателя Имама Хомейни, храбрости и жертвах драгоценных мучеников, ветеранов и гордой нации исламского Ирана.

Он отметил, что реализация божественных ценностей и правил, а также возрождение чистого Ислама являются целями произошедшей более сорока лет назад революции.

«Я поздравляю с годовщиной гордой победы народной исламской революции, которая открыла окно надежды для всех мусульман, угнетенных и борцов за свободу во всем мире», — вновь подчеркнул иранский посол.

Дипломат также заявил: «Пользуясь этим благоприятным случаем и в преддверии 74-й годовщины установления отношений между Ираном и Пакистаном, хочу отметить достойную похвалы решимость правительств двух стран всесторонне развивать сотрудничество в различных областях»