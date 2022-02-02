Тегеран, , 08:39 — REGNUM 1 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своей австралийской коллегой Мариз Пейнпризвал Австралию ответственно относиться к борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан En.mfa.ir

Стороны обсудили развитие и углубление двусторонних отношений, а также последние региональные и международные события.

Поздравив министра иностранных дел, правительство и народ Австралии с Национальным днем, Амирабдоллахиан охарактеризовал полувековую историю дружественных связей между Ираном и Австралией как общее достояние двух стран и определил присутствие образованной иранской общины в Австралии как культурный мост между двумя народами.

Говоря о возможностях двусторонних отношений, Амирабдоллахиан объявил о своей готовности расширять сотрудничество между двумя странами в различных областях, включая торговлю, инвестиции и научные обмены между государственным и частным секторами Ирана и Австралии.

Он описал разработку совместной вакцины против коронавирусной инфекции как успешный пример конструктивного сотрудничества между Ираном и Австралией.

Глава МИД Ирана также назвал успешным недавний визит специального представителя Австралии по Афганистану в Тегеран, отметив, что в ходе этого визита были определены новые направления сотрудничества между двумя странами в отношении Афганистана.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, со своей стороны, поблагодарила Исламскую Республику Иран и выразила надежду, что две страны будут тесно сотрудничать по Афганистану, чтобы побудить талибов (организация, запрещённая на территории РФ) выполнять свои обязательства.