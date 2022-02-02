Москва, , 08:50 — REGNUM За 2021 год электронными услугами и сервисами на московском портале mos.ru воспользовались 472 миллиона раз. Об этом 2 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В общей сложности на сайте mos.ru горожанам доступно свыше 380 онлайн-услуг и сервисов. С их помощью москвичи могут решать актуальные вопросы, например, произвести оплату жилищно-коммунальных услуг, записать ребенка в творческий кружок или спортивную секцию, подать заявку на субсидию для бизнеса.

«В 2021 году цифровой экосистеме Москвы исполнилось 10 лет. Городские онлайн-услуги и сервисы постоянно развиваются и становятся все более востребованными. В прошлом году возможностями портала mos.ru воспользовались свыше 472 миллионов раз. Это на 65 миллионов больше, чем в 2020», — сказала Сергунина.

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