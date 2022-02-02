Тегеран, , 08:39 — REGNUM 1 февраля губернатор юго-западной провинции Белуджистан (Пакистан) заявил, что укрепление отношений с Исламской Республикой Иран очень важно для экономического процветания, укрепления общих границ и улучшения жизни населения региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Сайед Захур Ахмад Агавыразил эти взгляды во время встречи с генеральным советником Ирана в Кветте Хасаном Дарвишвандом.

Дарвишванд, высоко оценивая усилия правительства Белуджистана по укреплению двусторонних отношений с Ираном, передал губернатору Белуджистана теплые приветствия генерал-губернатора иранского Систана и Белуджистана Хоссейна Модарреша и посла Исламской Республики Иран в Исламабаде Мохаммада Али Хоссейни.

Стороны обменялись мнениями о последних событиях, а также о взаимном сотрудничестве в области торговли и финансов.

Губернатор Белуджистана выразил удовлетворение отношениями между Ираном и Пакистаном, особенно взаимодействием между соседними приграничными провинциями.

Напомнив о недавнем визите президента Пакистана Арифа Алви в портовый город Гвадар, в ходе которого состоялась важная встреча с участием высокопоставленных должностных лиц федерального правительства и правительства Белуджистана, он отметил, что на встрече основное внимание уделялось устранению препятствий в торговле с Ираном.

В ходе встречи также обсуждалась повестка дня предстоящего заседания Ирано-пакистанского совместного комитета по пограничной торговле, которое должно состояться в ближайшее время в Захедане.