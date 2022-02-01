Багдад, 2 февраля, 2022, 02:00 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек были убиты и ранены в результате авиаудара турецких военно-воздушных сил по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, 2 февраля передает телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в иракских силовых органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

Обстрелу подвергся район лагеря Махмур в провинции Эрбиль. При авиаударе пострадал одного из командиров РПК.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января издание Daily Sabah распространило информацию о том, что внешняя разведка Турции и турецкие вооруженные силы ликвидировали на севере Ирака полевого командира РПК Силемана Шемо Юсуфа, известного под псевдонимом «Азад» и возглавлявшего спецназ группировки.