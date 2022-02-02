Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Ответственность за эскалацию ситуации вокруг Украины полностью лежит на России, которая ведёт себя как лиса, кричащая на крыше курятника о страхе перед курами. Такое заявление сделала 1 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Псаки повторила метафору, которую ранее использовал госсекретарь США Энтони Блинкен, сравнивая ситуацию с наращиванием Россией войск на границе с Украиной, с лисой, заявляющей о том, что другого выбора, кроме нападения на курятник, у неё нет, потому что куры представляют угрозу.

Псаки воспользовалась словами Блинкена о России, отвечая на вопрос журналиста об отношении Вашингтона к требованиям о нерасширении НАТО на восток.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса», — такое заявление сделала Псаки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Псаки, президент США Джозеф Байден готов к диалогу по безопасности с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала Россию агрессором, а НАТО — оборонительным альянсом.

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