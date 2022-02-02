Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 1 февраля Иранский национальный институт океанографии и атмосферных наук (INIOAS), Кафедра ЮНЕСКО по анализу геоопасности прибрежных районов и Научно-исследовательский институт наук о земле подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) по геологическим опасностям прибрежных районов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Согласно данным NIOAS, меморандум о взаимопонимании был подписан главой Иранского национального института океанографии и атмосферных наукБехрузом Абтахи, главой Иранского научно-исследовательского института наук о землеМарзие Лакоми главой кафедры ЮНЕСКО по анализу геоопасности прибрежных районовХамидом Назари с целью расширения сотрудничества в области образования.

Совместное использование материально-технических средств, обмен преподавателями и специалистами для проведения исследований, а также обмен учеными для повышения уровня обучения, предоставление возможностей для участия ученых в семинарах и сотрудничество в проведении совместных научных семинаров и выставок — вот некоторые из ключевых положений меморандума о взаимопонимании.