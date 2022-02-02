Тбилиси, , 02:28 — REGNUM Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии объявило о больших успехах в экспорте продукции сельскохозяйственного назначения, сообщает 1 февраля грузинский телекеанал «Рустави 2».

Грузинское вино

Общий объём грузинского экспорта в 2021 году достиг исторического максимума и составил $3,127 млрд., что в два раза превышает показатели 2012 года. Экспорт сельхозпродукции составил $1,142 млрд., что в 2,24 раза выше показателей 2012 года. Алкогольных напитков экспортировано на $400 млн., фруктов — на $213 млн., овощей на $28 млн.

По заявлению официальных лиц, грузинскую сельскохозяйственную продукцию можно встретить на всех континентах.