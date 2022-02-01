Красноярский край, 2 декабря, 2014, 11:29 — ИА Регнум. В Красноярске полицейские в ходе комплекса оперативных мероприятий изъяли более 10 кг спайса. об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МВД.

Полицейские установили преступную группу, занимающуюся изготовлением в домашних условиях кустарным способом синтетических наркотиков. Оперативникам удалось выяснить, что сбыт был налажен через интернет.

В ходе спецоперации в Ленинском районе Красноярска при силовой поддержке сотрудников СОБРа задержали пять человек в возрасте 22-23 лет. При обыске из незаконного оборота изъято более 10 кг синтетического наркотика на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, а также компьютерная техника с клиентской базой. Возбуждено пять уголовных дел.