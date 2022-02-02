Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. 1 февраля советник президента Ирана по этническим и религиозным вопросам заявил: «Тем, кто сеет семена раздора, нет места в исламском обществе». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Мамуста Абдул-Салам Карими выступил с комментарием на Совместном совете попечителей, священнослужителей и правительственных чиновников округов Конарак, Зарабад и Чабахар. Он заявил: «Сам президент подчеркнул необходимость использования компетентных суннитских деятелей на провинциальных политических постах и попросил меня проинформировать об этом губернатора провинции Систан и Белуджистан».

«Президент также уделяет особое внимание решению проблем и трудностей населения Систана и Белуджистана, особенно тех, кто понес потери в результате недавнего наводнения, в связи с чемИбрагим Раисииздал специальные распоряжения для урегулирования возникших проблем», — отметил Карими.

Он также подчеркнул, что в исламском обществе все этнические группы, различные исламские секты, а также иранские христиане, евреи и зороастрийцы равны между собой независимо от половой принадлежности, при этом между ними нет никаких границ.

Карими заявил: «Верховный лидер и президент всегда подчеркивали необходимость национального единства и солидарности, поскольку Всевышний создал представителей разных этнических групп и племен только для того, чтобы они лучше различали друг друга и сотрудничали друг с другом».