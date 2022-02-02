Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 1 февраля глава Федерации туризма Армении Мехак Апресян заявил, что туризм является мощным средством и наилучшей возможностью для двух братских народов Ирана и Армении содействовать культурному диалогу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

unbdaveable Мегри. Граница Армении и Ирана

Апресян, посетив 1-ю конференцию по Ирану и гастрономическому туризму в новом веке, высоко оценил большое разнообразие иранских блюд и выразил готовность своей страны сотрудничать с Исламской Республикой в сфере гастрономического туризма.

Глава Федерации туризма Армении отметил, что вопросы, затронутые на мероприятии, имеют большое значение. «Культура и одна из ее важнейших подкатегорий, кулинария, играют огромную роль в различных странах, поэтому совершенствование пищевой промышленности является одной из основных задач чиновников в области туризма и культуры», — подчеркнул он.

Отметив, что иранская и армянская культуры переплетены, армянский представитель заявил, что это лишь может свидетельствовать об общем наследии двух народов.

Мероприятие состоялось в рамках 15-й Международной выставки туризма и смежных отраслей (TITE), которая проходила с 31 января по 1 февраля в целях содействия расширению взаимодействия между индустриями туризма и ремесел.