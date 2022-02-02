Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. 1 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан направил поздравления народу Китайской Народной Республики (КНР) по случаю китайского Нового года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Китайский Новый год

Амирабдоллахиан выразил свое поздравление в сообщении в Twitter. «С началом второго 50-летнего периода дипломатических отношений между Тегераном и Пекином план всеобъемлющего сотрудничества будет осуществляться более эффективно с удвоенными усилиями», — написал министр иностранных дел Ирана.

По случаю китайского Нового года и в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которые состоятся 4 февраля, глава МИД Ирана пожелал успехов и процветания дружественному китайскому народу.

По григорианскому календарю в этот раз китайский Новый год пришёлся на 1 февраля 2022 года. С давних времен Новый год является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Традиционно Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла.