Глава МИД Ирана поздравил китайский народ с Новым годом
Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. 1 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан направил поздравления народу Китайской Народной Республики (КНР) по случаю китайского Нового года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Амирабдоллахиан выразил свое поздравление в сообщении в Twitter. «С началом второго 50-летнего периода дипломатических отношений между Тегераном и Пекином план всеобъемлющего сотрудничества будет осуществляться более эффективно с удвоенными усилиями», — написал министр иностранных дел Ирана.
По случаю китайского Нового года и в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которые состоятся 4 февраля, глава МИД Ирана пожелал успехов и процветания дружественному китайскому народу.
По григорианскому календарю в этот раз китайский Новый год пришёлся на 1 февраля 2022 года. С давних времен Новый год является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Традиционно Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла.