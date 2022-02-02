Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. 1 февраля сенат Пакистана (верхняя палата парламента) принял резолюцию в поддержку запуска пассажирского поезда с Исламской Республикой Иран для содействия торговле и контактам между двумя народами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Антон Привальский ИА Красная Весна Железная дорога

СенаторЗишан Хан Задаот правящей партии Техрик-и-Инсаф внес резолюцию о важности железнодорожного сообщения между соседними странами для получения доходов, продвижения бизнеса и туризма.

«Палата представителей рекомендует правительству предпринять шаги для запуска пассажирских и грузовых поездов между Кветтой и Захиданом, чтобы облегчить поездки населения, туристов и деловых кругов из Пакистана в Иран, а также стимулировать торговлю по аналогии с недавно возобновленным грузовым сообщением из Пакистана в Турцию через Иран», — говорится в резолюции.

Сенаторы также высоко оценили возобновление движения поездов из Пакистана в Турцию через Исламскую Республику Иран.

Ранее министр железных дорог Пакистана заявил, что развитие железнодорожного двустороннего сотрудничества с Исламской Республикой Иран является приоритетной задачей его правительства, назвав возрождение экологически чистого грузового сообщения между Исламабадом, Тегераном и Стамбулом большим достижением.