Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Высокопоставленный иранский священнослужитель, великий аятолла Лотфолла Саафи Голпайгани, скончался в возрасте 103 лет рано утром 1 февраля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Аятолла Саафи Голпайгани был высокопоставленным иранским богословом, двенадцатилетним шиитским марджой (духовное звание шиитских духовных лиц) и автором нескольких знаменитых книг по шиитской юриспруденции.

Саафи Голпайгани родился в 1297 году (по иранскому календарю) в Голпайегане. Он учился в семинариях Кума под руководством великого аятоллы Боруджерди, Ходжата, Хансари и Голпайгани.

Богослов являлся членом Совета экспертов по пересмотру конституции, а также Совета стражей Исламской резолюции.

Согласно данным информагентства IRNA, в связи с кончиной высокопоставленного священнослужителя семинарии по всей стране закрыты до конца текущей недели.