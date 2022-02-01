Исламабад, 2 февраля, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Пакистанские силовики задержали одного из главарей террористической организации в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Сообщается, что контртеррористическое подразделение полиции Пакистана провело спецоперацию, в ходе которой удалось задержать высокопоставленного террориста из одной из действующих на территории Белуджистана группировок. Его подозревают в причастности к множеству терактов в регионе. Также в ходе операции силовики изъяли большое количество вооружений и взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января на юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан произошел теракт. В результате взрыва погибли 17 человек, включая двух сотрудников дорожной полиции.