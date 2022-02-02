Бисау, , 01:43 — REGNUM Группа военных в Гвинее-Бисау предприняла попытку государственного переворота 1 февраля. Об этом говорится в заявлении Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) на сайте организации.

Солдаты в Африке Marines.mil

В документе подчеркивается, что ЭКОВАС осуждает действия военнослужащих и возлагает на них ответственность за неприкосновенность президента республики Умару Сисоку Эмбало, а также членов правительства страны. Кроме того, в сообществе призывали участников мятежа вернуться в казармы и соблюдать законы Гвинеи-Бисау.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Буркина-Фасо группа военных захватила власть в стране. ООН, ЭКОВАС и Африканский союз осудили действия мятежников.

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