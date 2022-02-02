Рустави, Грузия, , 02:27 — REGNUM Дополнительные выборы в парламент Грузии и городское собрание Батуми состоятся 2 апреля, сообщает 1 февраля грузинский телеканал «TV Пирвели».

На избирательном участке. Грузия President.gov.ge

ЦИК приняла соответствующие постановления на своём последнем заседании. 2 апреля 2022 года, избиратели выберут мажоритарного члена парламента Грузии в Рустави и мажоритарного члена городского собрания в Батуми.

Для проведения дополнительных выборов в Рустави и Гардабани будет открыто 117 избирательных участков, а в Батуми — 14 избирательных участков. 12-й мажоритарный избирательный округ включает 84 избирательных участка в Рустави и 33 участка в Гардабани.

Сегодня ЦИК утвердила график предвыборных мероприятий по выборам. В нём также определены различные важные процедуры, связанные с выборами, в том числе правила отбора членов участковой избирательной комиссии и правила видеозаписи процесса подсчета голосов.

Дополнительные выборы проводятся для избрания членов парламента Грузии и Батумского городского совета. Нино Лацабидзе покинула парламент после того, как была избрана мэром Рустави, а Джемал Путкарадзе, мажоритарный депутат Батумского собрания, умер.