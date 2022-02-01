Лима, 2 февраля, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Заявление о своей отставке подал глава администрации президента Перу Карлос Хаико Карранса. Об этом 1 февраля чиновник написал на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Он объявил об уходе спустя сутки после такого же решения перуанского премьер-министра Мирты Васкес. Карранса объяснил свое решение «хаосом в работе президентской администрации», который «может создать простор для коррупции».

Чиновник также сообщил о подобии «теневого кабинета» советников президента, вмешательство которых усложняет управление страной. Карранса добавил, что главу государству Педро Кастильо неоднократно призывали сменить своих помощников, но он не предпринял никаких действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Педро Кастильо объявил о решении изменить состав правительства Перу.