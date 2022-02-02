Колорадо, США, , 01:24 — REGNUM Экс-преподаватель, угрожавший массовой стрельбой философскому факультету Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), задержан сотрудниками полиции в американском штате Колорадо. Об этом 1 февраля сообщает руководство университета.

Угроза расправы Цитата из х/ф «Джон Уик 2». Реж. Чад Стахелски. 2017. США

В заявлении руководства вуза сказано, что сотрудниками правоохранительных органов был взят под стражу человек, угрожавший членам сообщества. Отмечается, что студенты теперь вернутся к очному обучению.

UCLA был вынужден отменить очные занятия из-за угрозы стрельбы от бывшего преподавателя Мэттью Харриса. Мужчина разместил в интернете видеозапись с угрозами в адрес факультета философии, а также некий 800-страничный манифест с рядом конкретных угроз в адрес некоторых членов факультета. По данным портала Business Insider, за сутки экс-преподаватель разместил в YouTube более 350 видеозаписей с угрозами, после чего был заблокирован руководством платформы за разжигание ненависти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в колледже в американском штате Миннесота.

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