Нью-Йорк, США, 2 февраля, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 февраля ростом на фоне сдержанного оптимизма.

Биржа

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 273,38 пункта (0,78%), до уровня 35 405,24 пункта. S&P 500 подорожал на 30,99 пункта (0,69%), до уровня 4546,54 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 106,12 пункта (0,75%), до уровня 14 346,00 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,19 (0,22%), до уровня $88,34 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 31 января ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

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