Лиссабон, , 01:17 — REGNUM Премьер-министр Португалии Антониу Кошта получил положительный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции, сообщает агентство Lusa.

Антониу Кошта Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что у главы португальского правительства отсутствуют симптомы заболевания COVID-19. В связи с этим он продолжит свою работу в дистанционном режиме на самоизоляции. При этом Кошта уже проинформировал президента страны о своем заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Португалии фиксировался рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, 28 января за сутки в стране подтвердили более 65 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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