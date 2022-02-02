Додома, , 01:13 — REGNUM Не менее шестерых человек погибли в результате столкновений между фермерами и разводчиками рогатого скота в районе Килинди в Танзании, сообщает пресс-служба местной полиции.

Танзания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что в ходе драки участники использовали копья и мачете. Огнестрельное оружие, по данным полиции, не использовалось. К настоящему времени обстановка в районе стабилизировалась.

В полиции отметили, что вражда между фермерами и животноводами в Танзании идет уже более двадцати лет. Противостояние началось с того, что две деревни, где проживают преимущественно фермеры, попытались выселить молодых пастухов, которые вторглись на территорию их сельскохозяйственных земель.