Аддис-Абеба, , 00:57 — REGNUM Полицейский автомобиль столкнулся с грузовиком в штате Оромиа в центре Эфиопии, сообщает Эфиопское информационное агентство.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Подробностей дорожной аварии не приводится. По предварительным данным, в результате ДТП погибли девять человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Водитель грузовика в настоящее время задержан на время расследования дорожного происшествия. Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства дорожной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января спортивный внедорожник столкнулся с двумя автомобилями в китайском городе Эрэн-Хото. В результате ДТП погибли семь человек. По предварительной версии, водитель внедорожника пытался совершить обгон на заснеженной дороге.