Мурманская область, 22 апреля, 2002, 15:39 — ИА Регнум. Аукцион по продаже имущественного комплекса ОАО "Северные редкие металлы" в очередной раз не состоялся ввиду отсутствия заявок. Об этом сообщил и.о. первого заместителя руководителя межрегионального территориального органа ФСФО в СЗФО (МТО) Сергей Салихов.

Таким образом, не состоялась четвертая попытка продажи имущественного комплекса предприятия-банкрота. Заседание конкурсной комиссии предприятия, которое проходило в Санкт-Петербурге в здании МТО, констатировало "сложную и неоднозначную ситуацию с продажей имущественного комплекса, о чем в ближайшие дни будет доложено в центральный аппарат ФСФО". По словам С.Салихова, кроме явного претендента на приобретение "Севредмета" в лице ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермская область), есть и еще претенденты, которые "пока чего-то ждут". По образному выражению С.Салихова, ситуация напоминает позиционную борьбу стайеров перед выходом на финишную прямую".

Напомним, что ранее конкурсная управляющая "Севредмета" Татьяна Рогозина отмечала возможность продажи имущественного конкурса без торгов и аукциона по прямому договору в случае отсутствия заявок на участие в очередном аукционе. Напомним также, что Арбитражный суд Мурманской области 5 апреля 2002г. удовлетворил предложение кредиторов об определении права собственности на имущество предприятия-банкрота. Ранее отсрочка с проведением аукциона была связана с неурегулированной дебиторской задолженностью СМЗ, который теперь выступает в качестве кредитора, выкупив кредиторскую задолженность у ОАО "Колэнерго".