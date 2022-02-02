Ричфилд, , 00:55 — REGNUM Один школьник погиб и еще один был тяжело ранен в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в американском городе Ричфилд (штат Миннесота). Об этом 1 февраля сообщил журналистам начальник городской полиции Джей Хенторн.

Стрельба Geoffrey Fairchild

Инцидент произошел возле одной из школ. Пострадавших нашли на тротуаре. По пути в больницу один из них умер. Преступник скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля произошла стрельба в колледже в американском городе Бриджуотер (штат Вирджиния). Стрелок был задержан.

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