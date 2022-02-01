США, 2 февраля, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Один школьник погиб и еще один был тяжело ранен в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в американском городе Ричфилд (штат Миннесота). Об этом 1 февраля сообщил журналистам начальник городской полиции Джей Хенторн.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Инцидент произошел возле одной из школ. Пострадавших нашли на тротуаре. По пути в больницу один из них умер. Преступник скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля произошла стрельба в колледже в американском городе Бриджуотер (штат Вирджиния). Стрелок был задержан.